Москва, , 14:51 — REGNUM ЛДПР всегда выступала против регулирования цен. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

«Рост цен — мы всегда были за рынок. И там, где начинается администрирование, цены можно затормозить, но и продукция тормозится», — заявил Жириновский.

«Нужно объяснять людям — у вас пропаганда хромает. Кто отвечает за пропаганду? Скажите — мы заморозим цены, и сахар, и молоко, и колбаса. Но имейте в виду, что через полгода встанете в очередь и не всем хватит. Хотите так? Мы вам сделаем. В какой-то момент проведите эксперимент на Сахалине: твёрдые цены. Всё, через полгода нехватка продуктов, все встали в очередь. Что, в Москву поедете опять? Пропагандистское обеспечение», — продолжил он.