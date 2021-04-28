Красногорск, , 15:23 — REGNUM Представители предпринимательского сообщества России просили заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева поспособствовать развитию производства водородного топлива. Об это он лично 28 апреля заявил на заседании попечительского совета фонда «Сколково».

"Про водород говорят лет 20. На меня выходили представители разного российского бизнеса, научных организаций, чтобы эту тему «толкнуть», — признался Медведев.

Кроме того, он обратил внимание на темпы развития «Сколково». Так, по итогам 2020 года выручка фонда от коммерциализации продуктов составила свыше 160 млрд рублей, а количество участников увеличилось до 80.

Читайте ранее в этом сюжете: Toyota представила болид на водородном топливе