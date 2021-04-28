Самара, , 14:52 — REGNUM Всероссийский форум «Проектирование госуправления 4.0» начал свою работу в Самаре. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что центральной темой форума стало создание понятной и удобной для человека системы предоставления муниципальных и государственных услуг как в бизнесе, так и в социальной сфере.

«Неделю назад Президент страны очень четко обозначил принципы госуправления и еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий — человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен наш форум», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что Азаров уделяет большое внимание перестройке работы органов власти по принципу человекоцентричности. По его поручению в регионе создали проектный офис по внедрению «Национально социальной инициативы» Агентства стратегических инициатив (АСИ). «Это было сделано для того, чтобы сделать государственные услуги максимально удобными для людей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что проведение этого форума инициировано губернатором региона и поддержано генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. Ожидается, что форум станет отправной точкой для генерации новых идей в этом направлении.