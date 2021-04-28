Москва, , 14:50 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не пользуется функцией видеозвонков. Об этом он рассказал в ходе эфира VKLive на площадке «ВКонтакте».

"Нет, видеозвонками я не пользуюсь», — сказал Медведев.

Он пояснил, что для общения со своими близкими функция видеосвязи не очень нужна, а для решения производственных вопросов зампред Совбеза РФ пользуется спецсвязью в силу их конфиденциального характера.

При этом Медведев отметил, что периодически можно звонить родственникам по видеосвязи, поскольку приятно увидеть тех, кто живёт далеко.