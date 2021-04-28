Москва, , 14:49 — REGNUM Программу туристического кешбэка можно расширить на санаторно-курортное лечение для послековидной реабилитации. Об этом 28 апреля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Хорошо работающая система кешбэка по внутреннему туризму с учётом с точки зрения необходимости реабилитации и прохождения послековидных различных процедур — то, что называется санаторно-курортным лечением, — мы предлагаем рассмотреть возможность такого же механизма возвращения 20%, когда человек пользуется санаторно-курортными путёвками», — сказал Миронов.

В рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.