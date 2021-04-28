Абакан, 28 апреля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов 28 апреля отчитался перед депутатами Верховного совета (парламент Хакасии. — Прим. ИА REGNUM) о деятельности республиканского правительства за 2020 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского парламента, фракции «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» признали деятельность исполнительной власти Хакасии неэффективной.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Доклад длился около часа. В него были включены заранее подготовленные и предварительно направленные вопросы главе Хакасии, уточнили в Верховном совете, добавив, что «после выступления у депутатского корпуса остались вопросы к отчёту».

Заданные парламентариями вопросы касались «необходимости принятия действенных мер по удержанию медицинских работников в республике», снижения бедности, улучшения демографической ситуации в регионе и так далее.

Среди недостатков депутаты назвали «слабую кадровую политику», «осложнение экологической ситуации», «низкое качество организации системы здравоохранения», «проблемы с наполняемостью республиканского бюджета».

Читайте также: «Инсулиновый скандал» в Хакасии вылился в уголовное дело

В постановление Верховного совета предложили включить пункт о признании работы правительства Хакасии неудовлетворительной. Однако большинство депутатов это предложение не поддержало.

Председатель Верховного совета Владимир Штыгашев заявил, что властям региона «дали карт-бланш».

«Верховный совет не препятствовал назначению должностных лиц эти два с половиной года. К сожалению, из них 70% не оправдали доверия. Надо заканчивать с этим. У нас достаточно кадров, которые могут выполнять те или иные функции. Думаю, выводы глава сделал», — подчеркнул Штыгашев.

Читайте также: Итоги года-2020: Хакасию поразил «политический штамм коронавируса»

Депутаты «приняли к сведению» отчёт Коновалова и отправили постановление на доработку.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов возглавляет Хакасию с ноября 2018 года.

Читайте также: Суд признал бюджет Хакасии не соответствующим закону