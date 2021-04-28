Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM Ростовские власти готовы предоставить работникам аксайских рынков до девяти тысяч торговых мест, сообщила журналистам заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлана Камбулова.

«Город сегодня готов предоставить свободные торговые места на территории девяти рынков города и также на территории восьми земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых возможна организация постоянно действующих ярмарок. Сегодня таких мест мы можем предложить более девяти тысяч», — сказала она.

ИА REGNUM напоминает, что после масштабных рейдов полиции на шести торговых площадках в Аксайском районе сможет продолжить работу только рынок «Классик». Остальные базары будут закрыты. Их работа на протяжении 20 лет была нелегальной.

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