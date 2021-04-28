Курган, , 14:47 — REGNUM Глава Росприроднадзора Светлана Радионова намерена обратиться в Следственный комитет России намерена по факту видео садисткой охоты, в которой принял участие депутат Курганской облдумы, единоросс Денис Хахалов. Об этом руководитель надзорного ведомства сообщила в своём Instagram-аккаунте.

«В сети опубликовано зверское видео с участием депутата Дениса Хахалова. Этот персонаж, не могу назвать его человеком, добивал волка на охоте снегоходом. Видимо, ему было очень весело смотреть, как уже беззащитный хищник пытался ухватиться за свою жизнь. Что у таких, как он в голове?! Это не входит в зону ответственности службы, но я как человек не могу пройти мимо. Делаем запрос в СКР и прокуратуру. Такая жестокость не должна остаться без наказания!», — написала Светлана Радионова.

Напомним, видео живодёрской охоты появилось в социальных сетях. На нём запечатлено, как группа людей в камуфляже издевается над сбитым волком, смеясь переезжают на снегоходе, суют дуло в пасть умирающему животному. По факту видео департамент природных ресурсов Курганской области просит региональное УМВД провести проверку и привлечь к уголовной ответственности за незаконную охоту и жестокое обращение с животными граждан, чьи лица были опознаны — егеря Верхнетеченского охотхозяйства и депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова.

Парламентарий своё участие в охоте на волков не отрицает. Он отметил, что с ним в компании находились пять егерей. Сама охота происходила в Свердловской области, была лицензирована и документы он уже предоставил в правоохранительные органы.

«Охота вообще дело такое… Там шкуры с животных снимают, кишки выпускают, это ещё жёстче», — заявил Денис Хахалов.

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Однако однопартийцы были возмущены поведением курганского единоросса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия» заявил 28 апреля, что Денис Хахалов будет исключён из партии.

«В ближайшее время живодер будет с позором исключён из рядов нашей партии. Также направим обращение в прокуратуру о проверке его действий на предмет наличия признаков составов уголовного преступления», — отметил Хинштейн в своём телеграм-канале.

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