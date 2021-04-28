Златоуст, Челябинская область, , 14:47 — REGNUM В Челябинской области двое иностранцев осуждены за убийство местного жителя. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следователей, один из граждан решил избежать привлечения к финансовой ответственности, назначив своего знакомого — жителя Златоуста — фиктивным руководителем одной из организаций. Но в 2017 году с последним связались судебные приставы из сопредельного государства и попросили приехать для дачи объяснений. Тот сообщил об этом своему руководителю, который, опасаясь раскрытия его аферы, 25 июля 2017 года заманил местного жителя в лесной массив и там гражданин был убит.

Следователи установили личность вероятных убийц, их местонахождение и смогли задержать. Исполнитель осуждён к 17 годам колонии строгого режима, а его соучастник получил восемь лет заключения. Также суд взыскал с них моральный вред в пользу родственника убитого в размере 1 млн рублей и материальный ущерб в сумме более 28 тыс. рублей.