Варшава, , 14:45 — REGNUM За инцидент с российским флагом во время матча за звание чемпионки мира по шашкам извинился президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка. Об этом 28 апреля сообщает Sport.onet.

«Я очень сожалею о сложившейся ситуации. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые в связи с этим произошли», — сказал Решка.

По его словам, флаг нужно было срочно убрать во время игры, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило исключить Международную федерацию шашек.

Напомним, в матче принимают участие действующая чемпионка мира, представительница России Тамара Тансыккужина и претендентка Наталия Садовска из Польши.

Во время четвёртого раунда матча к столу, за которым играли спортсменки, подошёл мужчина и убрал российский флаг.

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