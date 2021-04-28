Москва, , 14:45 — REGNUM Информация о том, что с помощью температуры около 72 °C можно за секунду убить коронавирус SARS-CoV-2 не имеет практического применения, так как вирус — это не живая бактерия, которая содержит белок, погибающий при температуре выше 65 °C, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

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"Убить вирус при помощи температуры возможно, но на это потребуется достаточно продолжительное время, явно ни секунды, и даже ни минуты.

Скорость гибели вирусов будет зависеть от температуры поверхности, которой подвергается обеззараживание. Для каких-то вирусов эта температура должна значительно превышать 100 °C.

В реальной практике нам удается обеззараживать помещения при помощи ультрафиолета, рентгеновского и ионизирующего излучения.

Поверхности обрабатываются специальными средствами, содержащими спирты и другие вещества, повреждающие оболочку вируса и разрушающие нуклеиновые кислоты, входящие в его состав.

Поэтому, способ, описанный учеными Техасского университета, не выдерживает критики. В данный момент эпидемиологическая обстановка в мире весьма неоднозначна.

Как видно в странах, где активно не ведется вакцинация, например, в Индии, ситуация близка к катастрофической. И, несомненно, это угроза для всего мира.

В России положение несколько стабилизировалось. Заметно реальное снижение количества заболевших по сравнению с началом этого года, видим разгрузку медицинских учреждений, ослабление ограничительных мер.

Немалую роль в этом сыграла вакцинация и более ответственное отношение российских граждан к рекомендациям медиков и Роспотребназдора.

Если бы коронавирус реально было победить при помощи температуры в 72 °C, весь мир давно бы уже сделал это. И у России было бы достаточно времени, так как пандемия продолжается уже больше года», — высказал своё мнение врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Техасского университета A&M в США выявили способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду.

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