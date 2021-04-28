Иерусалим, , 14:47 — REGNUM В израильской Службе национального страхования («Битуах леуми») считают, что есть способ, который может помочь сократить разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами, передают «Вести Израиль» со ссылкой на соответствующие данные ведомства. За десять лет с 2009 по 2018 год разрыв сократился лишь на один процентный пункт — с 33% до 32%.

В «Битуах леуми» объясняют различия в зарплате тем, что мужчины работают больше часов, нежели женщины, и потому у них выше зарплата и лучше карьерные перспективы, даже если умом и опытом они уступают женщинам. В исследовательском отделе «Битаух леуми» предложили не увеличивать рабочие часы женщинам, а сократить рабочие часы мужчинам.

Кроме того, в «Битуах леуми» предположили, что женщины всё чаще соглашаются на такие условия работы, от которых отказываются мужчины, более того, эти условия заведомо хуже.

По данным Службы, при этом женщины в Израиле образованы лучше мужчин, меньше времени остаются безработными и имеют больше шансов найти или сменить работу.