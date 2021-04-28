Подгорица, , 14:41 — REGNUM Исполняющая обязанности директора предприятия «Аэропорты Черногории» (в стране их два) Ана Лончаревич подала в отставку, заявив, что аэропортам в Тивате и Подгорице грозит закрытие, если власти срочно не погасят долг госавиакомпании Montenegro Airlines.

Напомним, что власти приняли решение о закрытии Montenegro Airlines в конце декабря 2020 года. Долг авиакомпании перед аэропортами составляет 9,4 млн. Если из не погасить в скором времени, то аэропорты не доработают до начала летнего сезона, предупреждает Лончаревич.

В связи с этим правительство Черногории созывает заседание 28 апреля, на котором будет решаться судьба аэропортов страны.