Белгород, , 14:53 — REGNUM Юбилейный нагрудный знак, посвящённый 25-летию Паралимпийского комитета России, создали ювелиры Белгородской области. Его вручат 18 спортсменам, написал на своей странице в социальной сети 28 апреля врио губернатора Вячеслав Гладков.

14 мая на новой спортивной «Белгород Арене» будут чествовать выдающихся спортсменов-паралимпийцев, тренеров сборных команд России и организаторов спорта, которые внесли наибольший вклад в становление и развитие отечественного паралимпийского движения за 25-летний период деятельности ПКР. В рамках XV юбилейной торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» и будет вручаться новый нагрудный знак, созданный белгородскими ювелирами.

«Вес нагрудного знака составляет 2,2 грамма золота. Мы вручим его 18 спортсменам на сцене новой «Белгород Арены». Уверен, открытие «Белгород Арены», которую мы построили по поручению Президента РФ, станет началом новой истории белгородского спорта», — отметил врио губернатора.

В программу празднования 25-летия Паралимпийского комитета России войдут также спартакиада, мастер-классы, встречи со спортсменами, конференции.