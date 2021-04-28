Белгород, 28 апреля 2021, 14:53 — REGNUM Юбилейный нагрудный знак, посвящённый 25-летию Паралимпийского комитета России, создали ювелиры Белгородской области. Его вручат 18 спортсменам, написал на своей странице в социальной сети 28 апреля врио губернатора Вячеслав Гладков.
14 мая на новой спортивной «Белгород Арене» будут чествовать выдающихся спортсменов-паралимпийцев, тренеров сборных команд России и организаторов спорта, которые внесли наибольший вклад в становление и развитие отечественного паралимпийского движения за 25-летний период деятельности ПКР. В рамках XV юбилейной торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» и будет вручаться новый нагрудный знак, созданный белгородскими ювелирами.
В программу празднования 25-летия Паралимпийского комитета России войдут также спартакиада, мастер-классы, встречи со спортсменами, конференции.