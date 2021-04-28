Москва, , 14:42 — REGNUM По итогам марта 2021 года Московская область стала лидером среди российских регионов по продажам подержанных автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце в Подмосковье было перепродано 24 664 автомобиля — на 17% больше, чем годом ранее.

На втором месте — Московский авторынок. Здесь на вторичном рынке было продано 23 473 автомобиля. Это на 8,8% больше прошлогоднего уровня перепродаж в этом регионе. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Здесь число продаж подержанных машин выросло на 22%, до 22 051 единицы.

Далее по списку идут: Ростовская область (13 541 ед.; +9%) и Санкт-Петербург (12 975 ед.; — 0,5%).

Напомним, в марте текущего года на вторичном российском рынке автолюбители приобрели 424 784 машины — на 11,7% больше, чем в марте 2020 года. Из них иномарки купили 297 902 покупателя, а отечественные автомобили приобрели 126 882 человека.

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