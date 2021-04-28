Москва, , 14:40 — REGNUM Правительство должно решительнее идти на меры по предотвращению прерывания беременности. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

«Мы рады, что спустились уже до беременной женщины, и тоже она будет получать пособия. Но надо спуститься ещё до одного уровня — мы это говорили, может быть правительство пойдёт на это, — уговорить отказаться от прерывания беременности и за это дать ей первый материнский капитал», — заявил Жириновский.

«Пообещать 500 тыс. и дать санаторий в места для беременных, она родит, государство заберёт. Если не хочет категорически — ты роди, меньше ущерб для здоровья, и ты получишь первый семейный капитал. Вот решение вопроса, 20 лет назад это говорили. Сейчас бы было несколько миллионов дополнительного населения», — указал он.