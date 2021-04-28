Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM Только одна из шести торговых площадок на окраине Ростова-на-Дону мсможет продолжить работу. Такие выводы сделаны после масштабной проверки рынков в Аксайском районе, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

«Правоохранительными и надзорными органами ведутся проверочные мероприятия на торговых площадках Аксайского района. Стоит отметить, что только одна из данных площадок — «Классик» — имеет статус розничного рынка, и сегодня ожидается возобновление его полной деятельности. Торговые площадки «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз» и «Строительный», «Овощной» не имеют статуса», — уточнила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

В настоящее время продолжаются среди работников торговых площадок проводится разъяснительная работа.

ИА REGNUM сообщало, что проверка аксайских рынков началась после задержания главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко и других фигурантов уголовного дела о махинациях с муниципальной землёй. В результате масштабного рейда были выявлены нелегальные мигранты, которые в ближайшие дни будут депортированы из России.

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