Ташкент, , 14:39 — REGNUM Депутаты парламента Узбекистана одобрили в первом чтении проект поправок в закон «О гражданстве», упрощающий процедуру признания гражданства для лиц без гражданства. Об это сообщили в пресс-службе законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Законопроект предусматривает прямое признание гражданства лиц, которые проживают на территории республики более пяти лет. Гражданство Узбекистана без установленного срока проживания смогут получить лица, родившиеся в республике.

Кроме того, дети, чьи родители получили гражданство Узбекистана, также будут признаваться гражданами республики. В парламенте считают, что законопроект укрепит правовые механизмы защиты прав и свобод человека.

Напомним, с 4 января 2021 года гражданам Узбекистана взамен паспорта начали выдавать идентификационные карты. В миграционной службе республики надеются, что ID-карты заменят обычные паспорта.

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