Сеул, , 14:44 — REGNUM В 2020 году более 600 представителей Южной Кореи посетили КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на «Белую книгу объединения», опубликованную министерством объединения Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, 613 человек посетили в прошлом году КНДР, однако за прошлый год ни один гражданин КНДР не посетил Южную Корею.

Отмечается, что большинство посетителей из Южной Кореи являлись лицами, тесно связанными с работой в межкорейском офисе связи, расположенного в Кэсоне.

Известно, что в 2018 году КНДР посетили 6689 южнокорейцев, а Южную Корею — 809 северокорейцев, в 2019 году КНДР посетили 9835 южнокорейцев, а Южную Корею — ни одного северокорейца.

В министерстве отметили, что число граждан Северной Кореи, посещающих Юг, сократилось после ухудшения межкорейских отношений.