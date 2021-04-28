Горно-Алтайск, , 14:37 — REGNUM В 2020 году возбудителя чумы основного подвида обнаружили на территориях вокруг озёр Караколь-Нур и Зерлюколь-Нур, реки Елангаш, на правом берегу реки Чаган-Бургазы. Также впервые выявлены очаги на плато Укок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего сотрудники противочумной станции обследовали 36 участков в Горно-Алтайском природном очаге чумы на площади более 7,2 тыс. кв. метров. Было исследовано более 2 тыс. экземпляров носителей и почти 15 тыс. переносчиков.

Одним из главных мер профилактики заболевания чумой людей является вакцинация. По ситуации на 26 апреля в региону привиты более 17,2 тыс. человек, что составило почти 96% от плана. Кроме того, ведутся работы по дератизации посёлков, дезинсекции и так далее.

«В 2021 году предполагается выставить в Кош-Агачский район 10 временных сезонных формирований, в том числе: эпидотрядов — 2, самостоятельных зоологических групп — 4, эпидгрупп — 1, врачебно-зоологических групп — 1, эпидзоогрупп — 2», — отметили в управлении.

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