Киев, , 14:35 — REGNUM Украина обязана платить пенсии пожилым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова в интервью «РБК-Украина».

По её словам, Украина должна внедрить способы, позволяющие идентифицировать человека на расстоянии.

«Можно ввести удалённую идентификацию… соответствующие программные обеспечения, как когда мы верифицируемся по лицу через смартфон. Главное, чтобы не было фальсификаций, чтобы был живой человек», — сказала Третьякова.

Депутат добавила, что в Донбассе живут граждане Украины, следовательно, государство должно платить им пенсии.

«Это не помощь. Это обязанность государства. И есть куча выводов, в том числе ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека — ИА REGNUM), что пенсии являются собственностью человека, которую государство должно отдать», — подытожила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной политики республики Лариса Толстыкина заявила, что Киев должен пенсионерам Донбасса около $4,6 млрд.

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