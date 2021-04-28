Киев, 28 апреля 2021, 14:35 — REGNUM Украина обязана платить пенсии пожилым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова в интервью «РБК-Украина».
По её словам, Украина должна внедрить способы, позволяющие идентифицировать человека на расстоянии.
Депутат добавила, что в Донбассе живут граждане Украины, следовательно, государство должно платить им пенсии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной политики республики Лариса Толстыкина заявила, что Киев должен пенсионерам Донбасса около $4,6 млрд.
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