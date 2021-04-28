Барселона, Испания, , 14:34 — REGNUM «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги будет проходить без зрителей из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба лиги.

«Поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, было принято решение о невозможности присутствия болельщиков на трибунах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение года организаторы прорабатывали варианты проведения заключительной части Евролиги в присутствии зрителей.

«Финал четырёх» состоится с 28 по 30 мая в Кёльне (Германия).