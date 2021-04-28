Москва, , 14:32 — REGNUM В случае закрытия интернет-издания «Медуза», которое было признано в России СМИ-иноагентом, в администрации президента РФ этой потери не ощутят. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что в Кремле «с глубоким уважением» относятся к каждому средству массовой информации и ценят профессионализм журналистов в каждом СМИ.

«Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться, давайте говорить откровенно», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что в Кремле не намерены запрашивать у Минюста РФ аргументацию по принятому решению в отношении «Медузы» (признана в России СМИ-иноагентом).

«Мы принимаем к сведению это решение Минюста, оно подлежит выполнению», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля сетевое издание «Медуза» было включено Министерством юстиции РФ в список СМИ-иноагентов. Речь идёт о зарегистрированном 10 июня 2014 года в Латвии юридическом лице — владельце издания.

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