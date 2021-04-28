Москва, , 14:32 — REGNUM В России сложилась очень тяжёлая ситуация в отношении нападений собак на людей. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

«Собаки нападают на людей — это дикость вообще. Что это такое? Каждый день загрызают людей, 400 человек в год», — заявил Жириновский.

«Это же чудовищно. Что это за страна? В космос мы летим, а на улице последнего ребёнка, вышел на велосипеде покататься мальчик… загрызли и всё. Собачкам кушать же надо. Ну это же дикость!» — подчеркнул он.