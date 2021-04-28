Москва, , 14:36 — REGNUM Специалисты приступили ко второй фазе клинических испытаний антикоронавирусного препарата «Мир-19». Об этом руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила 28 апреля в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

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Она отметила, что по итогам первой фазы испытаний препарат признан безопасным, его хорошо переносят добровольцы.

«И началась вторая фаза [исследований] уже на пациентах с ковидом», — сказала Скворцова.

По её словам, зарегистрировать препарат могут ближе к концу лета, в аптеках его сначала не будет. Препарат первым делом поступит в больницы.