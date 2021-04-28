Тугулым, Свердловская область, , 14:34 — REGNUM Суд признал жителя Тугулымского района (Свердловская область) виновным в убийстве жены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Гражданин убил супругу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После расправы он продолжил распитие спиртного, а потом в пьяном виде разъезжал по посёлку на машине жены, не имея прав на вождение. Через некоторое время после возвращения домой он решил скрываться в лесу. На природе гражданин находился несколько дней.

«Защёлкнуть на его запястьях наручники удалось в тот момент, когда мужчина вышел из лесу, надеясь перехватить немного еды у своих знакомых», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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