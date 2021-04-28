Новошахтинск, Ростовская область, , 14:30 — REGNUM Новошахтинск получит из резервного фонда Ростовской области около 33 млн рублей. Средства направят на снос 26 многоквартирных домов, проживание в которых представляет опасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 28 апреля.

Ликвидировать аварийные дома было решено в ходе рабочей поездки донского губернатора Василий Голубева в Новошахтинск. Муниципалитет добавит на снос ещё 3,4 млн рублей. В списке — 26 строений, в которых никто не проживает.

Снести многоквартирные дома планируется до конца 2021 года.