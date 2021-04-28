Москва, , 14:29 — REGNUM Экономическая активность в России чрезмерно сосредоточена в нескольких мегаполисах. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

«В малых городах не хватает рабочих мест, а инвестиции в крупных городах. Можно как-то подвинуть инвестиции в малые города? Ведь там есть рабочие руки, и будет развиваться страна», — заявил Жириновский.

«Всё вбили в Москву и Петербург. Ну немного на юге — Ростов, Краснодар… То есть как-то подвинуть. В любом случае пониженную ипотеку дать в регионы — люди есть и хотят строить, что-то делать. Нет, всё забили в Москву, уже невозможно дышать», — указал он.