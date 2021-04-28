Москва, , 14:29 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил правительство в непростое время, заявил 27 апреля руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Ваше председательство в правительстве пришлось на очень непростое время, но вы, и вся страна в целом, с честью вышли из этой ситуации и многие вопросы были решены. Мы согласны с вашей оценкой, что Россия, пожалуй, одно из самых лучших государств, которое преодолело активную фазу очень эффективно», — сказал он.

Миронов пояснил, что это касается как заботы о здоровье, так и социальной поддержки граждан.

В рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.