Варшава, , 14:28 — REGNUM Москва якобы хочет «восстановить Российскую империю». Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью для Polskie Radio 24.

«В России воспринимают страны бывшего СССР и бывшей Российской империи не так, как в Европе. Москва считает их своими утраченными территориями, поэтому хочет восстановить Российскую империю в прежних границах. Это доказывают действия России, например, в Грузии и на Украине», — заявил Блащак.

По мнению министра, несмотря на то, что «Россия отвела войска от границы с Украиной, она все равно представляет опасность для Запада».

»Это не стоит воспринимать как полный отказ Москвы от агрессивных планов по отношению к Украине. Как только Россия почувствует слабину — она может этим воспользоваться», — заявил он.