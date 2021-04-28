Москва, , 14:27 — REGNUM В данном случае вряд ли можно реально заподозрить украинского президента Владимира Зеленского в корыстных мотивах — в афере с подорожавшим газом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Во-первых, определение цен на газ не в его компетенции, во-вторых, для того, чтобы ему самому встроиться в эту цепочку и получить прибыль от повышения цен для населения, пришлось бы провернуть очень сложные манипуляции с собственностью и финансовыми потоками.

Для подорожания газа для украинских потребителей есть вполне объективные причины — газ дорожает для Европы, а поставки российского газа для украинских нужд идут через Словакию.

Эта схема появилась ещё до Зеленского и вряд ли можно считать, что с ним кто-то начал делиться этими доходами.

Снизить эту цену можно было бы за счет перехода на прямую покупку газа у России, но по политическим причинам возвращение к такой схеме сейчас для украинских властей затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое повышение цен на газ для бытовых потребителей на Украине является результатом аферы украинского президента Владимира Зеленского, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

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