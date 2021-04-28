Рустави, , 14:30 — REGNUM В Грузии рабочие завода «Руставский азот» в Рустави объявили бессрочную забастовку. Об этом 28 апреля сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, протестующие требуют повысить им заработную плату на 50%. На заводе остановлена работа во всех цехах, кроме линии по производству медицинского кислорода.

Сообщается, что рабочие пришли к зданию администрации предприятия. Им разрешили направить на переговоры 20 человек без журналистов. Протестующие не согласились на такие условия переговоров.

«Мы не верим их словам, потому что нас много раз обманывали. В 2019 [министр экономики Натия] Турнава сама пришла и сказала, что зарплата у всех сотрудников увеличится на 20%. У тех, кто здесь собрался, никому не увеличили», — сказал журналистам один из участников акции.

Стоит отметить, что 23 апреля шахтеры предприятия «Грузинский марганец» в городе Чиатура также вышли на забастовку, требуя повышения зарплаты на 50%. Они согласились вернуться к работе после того, как договорились о повышении заработка на 25%.

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