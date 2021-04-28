28 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

«Кто бы ни контролировал Байдена, ему прекрасно удается поставить страну на путь к краху», — подчеркнул один из пользователей всемирной сети.

Джон Доу, , 19:44 — REGNUM В середине апреля российские власти приняли решение выслать из страны десять американских дипломатов в ответ на очередной пакет антироссийских санкций со стороны официального Вашингтона.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну», — отметил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Тогда же глава МИД РФ пригрозил, что Москва в будущем может принять «болезненные меры» против американских компаний, которые занимаются коммерческой деятельностью в России.

Пользователи интернета в социальных сетях, а также читатели сетевых изданий не оставили подобное событие без внимания, осуждая как самого американского лидера, так и считая этот шаг правильным.

«Байден, когда вводил санкции, сказал, что пришло время «деэскалации». Так как же деэскалировать именно после того, как вы обострили ситуацию и сделали ее более подстрекательской?» — задается вопросом Steve R. — Байден — надвигающаяся внешнеполитическая катастрофа. Жаль, что СМИ не освещают оплошности Байдена, как это было с Трампом».

«Надеюсь, общественность понимает, что этот фальшивый кризис с Россией — не что иное, как пример того, как хвост виляет собакой, отчасти отчаянная попытка подтвердить те смехотворые и лживые заявления о сговоре с Россией, которые распространяются с 2017 года. Мы могли бы стать союзниками России, если бы наши демократические лидеры перестали ломать дрова в нашей внешней политике ради своих лживых политических игр», — заявил William James.

Джо Байден Gage Skidmore

Со своей стороны, читатель Clovisdad обратил внимание на то, что в администрации нынешнего главы Белого дома сильны позиции «ученых-леваков», которые «живут в фантазийном мире». В этом мире, подчеркнул читатель, существуют «безопасные пространства» и «культура отмены», которые защищают «слабых и прогрессивных», а благодаря политической коррупции демократы остаются у власти.

«Путин живет в реальном мире. Здесь мы не в своей весовой категории, — указал он. — Администрация Байдена сделает больше для уничтожения нашей страны, чем могло любое число внешних могущественных противников».

«Кто бы ни контролировал Байдена, ему прекрасно удается поставить страну на путь к краху», — согласился с ним Dennykray.

При этом некоторые читатели обратили внимание и на то, что вводимые Байденом санкции не могут считаться особенно эффективными.

«Если бы он хотел ввести санкции в отношении России, он бы использовал свое влияние, чтобы заблокировать европейский трубопровод, строящийся между Германией и Россией. Байден — не что иное, как напыщенный павлин», — указал CurtJackson, имея в виду «Северный поток — 2».

«Маразматический бумажный тигр Джо», — согласился с ним читатель AdamVant.

Однако были и те, кто поддержал жесткий курс, на который якобы в отличие от своего предшественника Трампа встал демократ Байден. В частности, по мнению читателя Reality, бывший президент был сильно обязанным Путину за то, что тот помог ему с победой на выборах в 2016 году. Кроме того, Трамп «ожидал», что российский лидер еще раз поможет ему.

Встречапрезидента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Дананг. 2017 Kremlin.ru

«Но даже Путин не смог спасти Трампа от американской общественности, — поделился своим мнением Reality. — Теперь Путину приходится иметь дело с настоящим американским президентом, который наказывает его за все преступления, в которых он участвовал, когда предыдущий мошенник находился у власти, и он в ярости!»

«Приятно видеть американского президента, у которого хватило смелости противостоять Путину, в отличие от толстого оранжевого слабака, которого полностью запугал российский диктатор», — дал свою оценку читатель Kurt Cannon. — Было почти заметно, как Трампа трясло каждый раз, когда ему приходилось иметь дело со своим приятелем-коммунистом. Нравится Путин или нет, он настоящий мужчина, в отличие от бесхребетного труса Трампа».

Наконец, были и те, кто от души порадовался за высланных дипломатов. Так, пользователь Nata [25%] отметил, что день высылки стал «самым счастливым днем в жизни этих 10 американских дипломатов, потому что они наконец покинут московскую свалку».