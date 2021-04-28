Донецк, 28 апреля 2021, 14:27 — REGNUM Если западные поводыри Украины сделают вид, что ничего не поняли, и если они не вразумят Владимира Зеленского, следует ждать признания Россией ДНР и ЛНР — по аналогии с Абхазией и Южной Осетией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Как сообщалось ранее, в интервью РИА Новости Лавров заявил, что между ситуацией в Донбассе и событиями в Южной Осетии и Абхазии есть аналогии, но есть также и важное различие. В случае с Абхазией и Южной Осетией «не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер», отметил министр.