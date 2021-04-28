Москва, , 14:24 — REGNUM Русские за пределами России сталкиваются с серьёзными препятствиями при получении российского гражданства. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

«Хочешь гражданство быстро? 700 рублей хотя бы, минимум, или 70 тысяч… Заплати — и всё, ты получаешь паспорт. И богатый выходец с Азии или откуда-то ещё получает паспорт, а русский бедный стоит в общей очереди», — заявил Жириновский.

«Надо это упростить, ускорить, и вообще ввести: русский — всё, паспорт выдаётся в посольстве в течение трёх недель», — подчеркнул он.