Таллин, , 14:24 — REGNUM Во вторник, 27 апреля, в Эстонии в электронном формате стартовала ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице. Об этом сообщил официальный сайт Кассы по безработице Эстонии. Виртуальная ярмарка будет проходить четыре дня — до 30 апреля.

В рамках ярмарки можно будет ознакомиться с вакансиями нескольких десятков работодателей, посетить семинары, принять участие в мастер-классах, а также подготовиться к собеседованию на работу.

«По сравнению с прошлым годом мы значительно поработали над развитием концепции виртуальной ярмарки. Например, будет больше индивидуальных консультаций и семинаров», — заявила руководитель по услугам Кассы по безработице Ливиа Лаас.

Новым и оригинальным решением стала, например, симуляция собеседования на работу, на которую люди могут забронировать время, чтобы отрепетировать собеседование с работодателем. Если человек волнуется во время собеседования, то теперь есть хорошая возможность снизить это волнение — причем собеседования проводят консультанты по карьере, а в некоторых случаях помогают и работодатели.

Из известных работодателей на ярмарке будут представлены Департамент полиции и погранохраны, IKEA, Selver, а также организатор марафонов IRONMAN.

В 2020 году такая ярмарка, впервые прошедшая онлайн, доказала свою состоятельность — ее посетили более 25 000 человек, а семинары просмотрели более 70 000 пользователей интернета.

В мае состоится еще одно онлайн-мероприятие Кассы по безработице Эстонии — ярмарка «Летом на работу», на которую приглашаются молодые люди в возрасте 16−29 лет.