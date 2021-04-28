Москва, , 14:23 — REGNUM Российский МИД участвует в составлении списка недружественных России стран, которое поручил правительству президент РФ Владимир Путин. Эта работа продлится недолго, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в опубликованном 28 апреля интервью РИА Новости.

По его словам, решения по этому списку Россия будет принимать на основе глубокого анализа ситуации и оценки отношений с той или иной страной. Огульно заносить государства в этот список не будут, но его будут периодически пополнять и пересматривать.

«Но это не «мёртвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», — пояснил Лавров.

Правительству даны конкретные поручения, объявлены критерии, и ждать осталось недолго, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент Путин подписал указ, ограничивающий возможность приёма российских сотрудников на работу в диппредставительства недружественных стран.

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