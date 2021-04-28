Ростов-на-Дону, 28 апреля 2021, 14:23 — REGNUM Акция «Георгиевская ленточка», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ежегодная акция по раздаче георгиевских ленточек ко Дню Победы проходит с участием волонтёров. Ленточки, ставшие одним из символов праздника, раздают на площади Гагарина, площади Ленина, в парках Ростова-на-Дону, на территории крупнейших донских вузов.
Патриотическая акция в Ростове-на-Дону продлится до 9 мая.