Астрахань, , 14:23 — REGNUM В Астраханской области 28 апреля подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 32 тыс. 743 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 289 человек.

За весь период 728 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.