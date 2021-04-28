Таллин, , 14:22 — REGNUM До 23 мая в приграничном городе Эстонии Нарве проходит традиционный Месячник благоустройства, цель которого — приведение с наступлением весны в порядок городских территорий. Об этом сообщил сайт городской мэрии, отметив, что в акции может принять участие любой желающий, не только нарвитяне.

При этом весь необходимый инвентарь, мешки для мусора, а также сам вывоз мусора обеспечат муниципальные службы мэрии. Главными объектами уборки станут незаконные свалки бытовых и строительных отходов.

Мэрия обратила внимание всех участников месячника благоустройства, что сохраняется обязательность исполнения правила социального дистанцирования 2+2 (не более двух человек вместе на расстоянии не менее 2 метров от другой группы людей), исключение составляют лишь члены одной семьи. Также не разрешено участие в публичном мероприятии более 10 человек.

«Просим соблюдать все правила поведения при пандемии и обязательно надевать маску и перчатки», — говорится в сообщении мэрии.

Также мэрия призывает всех землевладельцев — квартирные товарищества, гаражные товарищества, садоводческие товарищества, предприятия, школы и детские сады — организовать благоустройство своих территорий.