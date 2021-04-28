Москва, , 14:21 — REGNUM Правительство РФ разработало масштабную программу вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. Об этом 28 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.

По его словам, правительство в ежедневном режиме ведет работу по комплексному развитию сельского хозяйства и вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.

«Мы на сегодняшний день утверждаем программу вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. Эта программа предполагает выделение 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 538 млрд — деньги федерального бюджета», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что подобные меры к 2025 году позволят инвентаризовать практически все земельные участки по категориям земель. Таким образом получится вовлечь в сельхозоборот порядка 13 млн гектар земли.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.

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