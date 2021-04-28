Москва, , 14:18 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил главе правительству РФ Михаилу Мишустину продумать выплаты для домохозяек, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

«Может быть, продумать как пособие регулярное, пусть будет 10 тыс. — 20 тыс., но это будут ее деньги», — отметил Жириновский по итогам встречи с Мишустиным в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме.

Парламентарий также предложил засчитывать «домохозяйство» в стаж, например, два года домашнего труда за один год обычного трудового стажа.

«Чтобы она через 30−40 лет имела бы 15−20 лет трудового стажа и могла претендовать на более высокую пенсию», — рассуждает парламентарий.

«Это тяжкий домашний труд: всех накормить, обстирать, обштопать, магазин, аптека, иной раз она вообще работать не может — муж и двое-трое детей», — отметил Жириновский.

В рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.