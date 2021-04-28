Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Следователи Санкт-Петербурга задержали генерального директор ООО по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 46 млн рублей. Ранее по этому делу в городе прошло несколько обысков. О задержании 28 апреля проинформировали в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Петербурге прошли ряд обысков. Следователи искали доказательства того, что неустановленное лицо, действуя от имени ООО, в течение нескольких лет подавало недостоверную информацию в налоговую. За счет чего компания смогла получить право налоговых вычетов на сумму более 46 млн рублей.

По подозрению в совершении данного преступления в итоге был задержан 37-летний генеральный директор ООО. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

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