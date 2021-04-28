Брянск, , 14:28 — REGNUM Временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Брянской области 28 апреля назначена Татьяна Кулешова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Она будет курировать внутреннюю политику, образование и культуру.

Татьяна Кулешова опыт педагогической деятельности, работала в школе в должности учителя, заместителя директора, занимала различные должности в органах управления образованием. В августе 2018 года она возглавила региональный департамент образования и науки, а в сентябре назначена на должность директора департамента внутренней политики Брянской области.

После перевода Татьяны Кулешовой, врио главы департамента внутренней политики региона назначен её первый заместитель Андрей Казорин.