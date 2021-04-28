Тамбов, , 14:16 — REGNUM В Тамбовской области 28 апреля подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 428 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 28 тыс. 882 пациента, в том числе 99 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 469 человек.