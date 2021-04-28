Иерусалим, , 14:19 — REGNUM В Израиле выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, согласно обновленной информации министерства здравоохранения на утро 28 апреля.

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В сообщении говорится, что из инфицированных 132 человека находились в тяжелом состоянии, а 76 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число скончавшихся от COVID-19 в стране составило за время пандемии 6361 человек.

Тем временем Росавиация, Роспотребнадзор и МИД РФ по поручению зампреда правительства и председателя Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой оценят возможность возобновления авиарейсов по зарубежным направлениям.

Решение о возобновлении полётов российских туристов за границу должны быть предоставлено до 11 мая 2021 года. Планируется возобновить регулярное авиасообщение с 20-ю странами, включая Израиль.