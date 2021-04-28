В Ярославле жителей штрафуют за «встречу с депутатами»
Ярославль, 28 апреля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Ярославле около 10 человек привлечены к административной ответственности за акцию на площади Труда 23 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, коммунисты хотели сначала провести митинг в День защитников отечества, но им отказали. Тогда они подали уведомление о встрече с избирателями.
Полиция посчитала встречу с избирателями митингом. Первым к административной ответственности был привлечён сам Воробьёв. Суд признал его виновным в организации несогласованного массового мероприятия и назначил штраф в виде 10 тысяч рублей. Областной суд 27 апреля подтвердил это решение. Как выяснилось, к ответственности привлекают не только депутата областной думы, но и его избирателей.
По словам лидера ярославских коммунистов, за последние два года мэрия Ярославля согласовала лишь две публичные акции. Большинство заявок на митинги и шествия отвергаются под различными предлогами. Последняя заявка касалась празднования Первого мая, но и она была отвергнута.