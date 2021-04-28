Ярославль, 28 апреля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Ярославле около 10 человек привлечены к административной ответственности за акцию на площади Труда 23 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.

Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коммунисты хотели сначала провести митинг в День защитников отечества, но им отказали. Тогда они подали уведомление о встрече с избирателями.

«Депутат областной думы Елена Дмитриевна Кузнецова подала уведомление о проведении встречи. Администрация Кировского и Ленинского районов вообще не ответила никак на поданное заявление в установленные сроки. А по закону считается, что если за три дня до проведения мероприятий ответа от власти не поступило никакого, то значит мероприятие согласовано. В любом случае юридически встреча, которую заявляла Елена Дмитриевна, депутатская встреча, юридически она законна. Кузнецова обращалась в прокуратуру области. Прокуратура области подтвердила, что администрация нарушила порядок рассмотрения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьёв.

Полиция посчитала встречу с избирателями митингом. Первым к административной ответственности был привлечён сам Воробьёв. Суд признал его виновным в организации несогласованного массового мероприятия и назначил штраф в виде 10 тысяч рублей. Областной суд 27 апреля подтвердил это решение. Как выяснилось, к ответственности привлекают не только депутата областной думы, но и его избирателей.

«Будут дальше суды ещё по другим людям. Не могу сказать, сколько точно протоколов, было обозначено, что 10 человек — участники мероприятия. Кого из них будут судить, а кого не будут — я не могу сказать. Могут всех 10, могут меньше. Некоторые люди пишут, что протоколы составлены, назначены даты заседания судов. Закручивание гаек активно продолжается», — рассказал Воробьёв.

По словам лидера ярославских коммунистов, за последние два года мэрия Ярославля согласовала лишь две публичные акции. Большинство заявок на митинги и шествия отвергаются под различными предлогами. Последняя заявка касалась празднования Первого мая, но и она была отвергнута.