Москва, 28 апреля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. России следует пересмотреть свою политику в отношении русских, живущих за рубежом. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«У нас проблема с гражданством для русских. Кто-то эту диверсию устроил нам. Мы могли бы давно и украинскую проблему решить — люди бы приехали с удовольствием сюда отовсюду. У нас за границами остались 30 млн. Они бы здесь все были сейчас, и население было бы 180 млн», — заявил Жириновский.

«И пускай запрещают русский язык — там бы русских бы не было. И всё бы рухнуло там. И в Казахстане, везде бы рухнуло… везде русские инженеры, заводы построены русскими», — указал он.