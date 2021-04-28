Джакарта, , 14:14 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия готова помочь Индонезии, чтобы предотвратить происшествия с подводными лодками в будущем, сообщает Sindonews.

«Мы готовы предоставить Индонезии систему, которая может помочь предотвратить подобное в будущем, систему обнаружения. Я знаю, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу», — заявила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника военно-морского штаба заявил, что корабль Nanggala-402, затонувший в водах к северу от Бали, отплыл за неделю до инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: Затонувшая в Индонезии подлодка вышла в море за неделю до инцидента