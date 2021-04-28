Кунашак, Челябинская область, , 14:13 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против главы Куяшского сельского поселения. Об этом сообщает областное управление СКР.

Чиновнику вменяют получение взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что в марте он получил через посредника 35 тыс. Деньги якобы выделил местный житель, осуждённый к исправительным работам, который не хотел фактически отбывать это наказание. В итоге, как считают следователи, сведения о выполнении работ были внесены.

Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.